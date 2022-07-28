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YKS 2022 tercihleri son gün ne zaman? YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte YKS üniversite tercih ekranı!

28.07.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercihlerinde son gün, tercih dönemine giren adaylar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün üniversite tercih sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Üniversite tercih dönemine giren binlerce aday YKS tercih tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, YKS 2022 tercihleri son gün ne zaman? YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte YKS üniversite tercih ekranı...

YKS 2022 tercihleri son gün ne zaman? YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte YKS üniversite tercih ekranı!

2022 YKS tercihleri 27 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla başladı. Adaylar, geçtiğimiz gün ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan YKS tercihleri hakkında açıklama sonrası internette araştırma yapmayı sürdürüyor. İstedikleri okul ve bölüme gitmek için tercih işlemlerine başlayan adaylar YKS tercih sürecinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte YKS tercih tarihleri ve tercih ekranı...

2022 YKS TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi ais.ösym.gov.tr üzerinden alınacak.

Adayların 24 tercih hakkı olacak.

YKS TERCİHLERİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?

YKS tercih süreci 27 Temmuz Çarşamba günü başladı.

Adaylar, YKS tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr web sitesinden bireysel olarak yapacak.

YKS TERCİH KILAVUZU 2022

2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/tkilavuz27072022.pdf

Tablo-3:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo3_27072022.xls

Tablo-4:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo4_27072022.xls

2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Bilgisayar Programcılığı - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Turist Rehberliği - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Grafik Tasarımı - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Dış Ticaret - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
İlk ve Acil Yardım - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uçak Teknolojisi - (Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Anestezi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Aşçılık - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Eczane Hizmetleri - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Kimya Teknolojisi - (Gedik Meslek Yüksekokulu)  TYT
İç Mekan Tasarımı - (Meslek Yüksekokulu)  TYT

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ÜNİ

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

Bölüm Puan Türü
Tıp - (Uluslararası Tıp Fakültesi)  SAY
Bilgisayar Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Matematik - (Fen Fakültesi)  SAY
İlahiyat - (İlahiyat Fakültesi)  SOZ
Endüstri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Fen Fakültesi)  SAY
Fizik - (Fen Fakültesi)  SAY
Karşılaştırmalı Edebiyat - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  DİL
Ekonomi - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)  SAY
Makine Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Pilotaj - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  SAY
Hukuk - (Hukuk Fakültesi (Burslu))  EA

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4yil

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