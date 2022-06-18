YKS 2022: TYT zor muydu, kolay mıydı? TYT soruları nasıldı? İşte 2022 YKS TYT soru ve yorumları!

TYT zor muydu, kolay mıydı? 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılan Temel Yeterlilik Sınavı sonrası hem öğrenciler hem de birçok vatandaş internette araştırma yapmaya devam ediyor. Üniversite sınavının ikinci ve üçüncü oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) yarın yapılacak. Peki TYT soruları nasıldı? 2022 YKS TYT soru ve yorumları haberimizde...

TYT ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran 2022 Cumartesi günü uyapıldı. 2 saat 45 dakika süren sınavda 120 soru soru soruldu. Sınavdan çıkanlardan edinilen ilk izlenime göre adaylar bu yılkı TYT’de fazla zorlanmadı.

TYT sınav soruları ile ilgili konuşan bazı kişiler matematik epey zor olduğunu belirtiken Türkçe sorularının ise oldukça kolay olduğunu belirtti. Öte yandan bilhassa Türkçe için sınava giren öğrencileri çok arada bırakacak seçenekler olduğu da belirtildi.

TYT SORULARI NASILDI?

Sosyal sorularının kolay olduğu ifade edilirken sınava giren bazı sayısal öğrencileri matematik sorularının da oldukça basit olduğunu vurguladı.

Sınavın 2021 yılında yapılana göre daha kolay olduğunu söyleyen kişiler de vardı.

2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

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