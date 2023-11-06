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YKS 2024 TARİHİ AÇIKLANDI! 2024 YKS NE ZAMAN? ÖSYM sınav takvimi yayımlandı!

06.11.2023 13:46 | Son Güncelleme:
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Her yıl TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen YKS'nin 2024 yılında ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından birçok kişi arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Peki, YKS 2024 ne zaman hangi tarihte? İşte 2024 ÖSYM sınav takvimi...

YKS tarihi ile 2024 ÖSYM sınav takvimi vatandaşlar tarafından merak edildi. TYT sınavı bu yıl 17 Haziran'da AYT ve YDT ise 18 Haziran'da yapılmıştı. "2024'te YKS ne zaman yapılacak, hangi tarihte?" sorusunun yanıtını merak eden kişiler internette araştırma yapıyor. YKS sınav tarihleri 2024 ÖSYM takvimi ile netleşecek.

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2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS'nin tarihleri belli oldu.

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YKS, 8-9 Haziran 2024'te yapılacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 AÇIKLANDI!

ÖSYM sınav takvimi ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'nin merkezi olarak düzenlendiği sınavların 2024 yılında hangi tarihler aralığında yapılacağı belli oldu.

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