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YKS 2024 NE ZAMAN? ÖSYM takvimi ile YKS sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Gözler ÖSYM'de!

03.11.2023 14:12 | Son Güncelleme:
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YKS tarihi ile 2024 ÖSYM sınav takvimi vatandaşlar tarafından merak edildi. TYT sınavı bu yıl 17 Haziran'da AYT ve YDT ise 18 Haziran'da yapılmıştı. Konuya dair detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, 2024'te YKS ne zaman yapılacak, hangi tarihte? ÖSYM takvimi ile YKS sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

YKS 2024 NE ZAMAN? ÖSYM takvimi ile YKS sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Gözler ÖSYM'de!

Her yıl TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen YKS'nin 2024 yılında ne zaman yapılacağı merak edildi. Birçok kişi internette ÖSYM sınav takvimi hakkında araştırma yapıyor. YKS'nin ne zaman yapılacağı 2024 ÖSYM sınav takvimi ile netleşecek.

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YKS NE ZAMAN YAPILACAK 2024?

YKS'nin 2024 yılında ne zaman yapılacağı merak edildi.

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri henüz açıklanmadı.

Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılması öngörülüyor.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM sınav takvimi 2024 için henüz açıklamada bulunulmadı.

Bilindiği üzere ÖSYM sınav takvimi her yıl güncelleniyor. Bahsi geçen bilgiler Kasım ya da Aralık aylarında yayınlamaktadır.

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