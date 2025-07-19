YKS 2025 şampiyonları açıklandı! İşte YKS 2025 TYT, AYT, YDT Türkiye birincileri ve okulları

ÖSYM tarafından 21-22 Haziran'da yapılan ve üniversiteye giriş sınavı olarak nitelendirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS şampiyonları da belli oldu.

2025-YKS'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven oldu. Aynı zamanda Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal birinciliğini de kazanan Özyurtseven, iki oturumda da zirvede yer aldı. Sözel ve eşit ağırlık alanlarının birinciliğini ise Bursa Özel Tan Fen Lisesi öğrencisi Muhammed İsmail Kuşat elde etti.

YKS ŞAMPİYONLARI AÇIKLANDI

TYT birincisi: Ahmet Eren Özyurtseven – Nizip Fen Lisesi / Gaziantep

AYT Sayısal birincisi: Ahmet Eren Özyurtseven – Nizip Fen Lisesi / Gaziantep

AYT Sözel ve Eşit Ağırlık birincisi: Muhammed İsmail Kuşat – Özel Tan Fen Lisesi / Bursa

Yabancı Dil Testi (YDT) alanlarında dereceye giren isimler ise şu şekilde sıralandı:

Almanca: Elif Yılmaz – İstanbul Erkek Lisesi / İstanbul

Arapça: Abdulvahab Burro – Tofaş Fen Lisesi / Bursa

Fransızca: Arda Eren Kartal – Galatasaray Lisesi / İstanbul

İngilizce: Mehmet Sarak – Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi / İzmir

Rusça: Ediz Doğan Karakoç – Haydarpaşa Lisesi / İstanbul

KADIN ADAYLARIN SINAVA KATILIM ORANI DAHA FAZLA

Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranının daha yüksek olduğu belirtilirken; TYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 90,19'u, TYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 93,26'sı, AYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 87,48'i, AYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 92,12'si ve YDT'ye başvuran erkek adayların yüzde 66,11'i, YDT'ye başvuran kadın adayların yüzde 76,86'u oturumlara katılarak sınava girmiş oldu.

439 BİN 536 ADAY, BAŞVURDUĞU HALDE SINAVA GİRMEDİ

Temel Yeterlilik Testine (TYT) başvuran 2 milyon 560 bin 649 adaydan, 2 milyon 351 bin 641'i sınava katıldı; 209 bin 8'i sınava girmedi. Alan Yeterlilik Testine (AYT) başvuran 1 milyon 721 bin 57 adaydan 1 milyon 549 bin 940 aday sınava katıldı; 171 bin 117'si sınava girmedi. Yabancı Dil Testine (YDT) başvuran 215 bin 451 adaydan da 156 bin 40'ı sınava katıldı; 59 bin 411'i sınava girmedi.

SORU DAĞILIMLARI

Birinci oturumdaki Temel Yeterlilik Testinde (TYT) adaylara, Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve adaylara 165 dakika süre verildi.

İkinci oturumdaki Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT); Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinde 40 soru, sosyal bilimler-2 testinde 40 soru, matematik testinde 40 soru, fen bilimleri testinde 40 soru soruldu ve adaylara 180 dakika süre verildi.

Üçüncü oturumda 5 dilde uygulanan Yabancı Dil Testinde (YDT) ise her bir dil testi için adaylara 80 soru soruldu ve 120 dakika süre verildi.

680 SORU SORULDU VE İPTAL EDİLEN SORU OLMADI

Öte yandan, 2025-YKS'de üç oturumda uygulanan testlerde toplam 680 soru sorulduğu ve iptal edilen sorunun olmadığı belirtildi.

TERCİH SÜRECİ 30 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Adaylar, sınav sonuçlarını https://ykssonuc.osym.gov.tr/ web sayfasından öğrenebilecek. Tercih süreci ise 30 Temmuz'da başlayacak ve 11 Ağustos'a kadar devam edecek. Adaylar tercihlerini, yayımlanacak olan kılavuz doğrultusunda yapabilecek.

(DHA)