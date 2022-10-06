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YKS 3. ek tercih yapılacak mı, ne zaman? YKS 3. ek tercih var mı?

06.10.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite ek tercihlerinin açılmasının ardından üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerin gözleri, YKS 3. ek tercihe çevrildi. YKS 3. ek tercih geçtiğimiz yıl yapılmıştı. Aynı uygulamanın bu yıl da yapılıp yapılamayacağı, açıkta kalan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki YKS 3. ek tercih yapılacak mı, ne zaman? YKS 3. ek tercih var mı? İşte merak edilenler...

YKS 3. ek tercih yapılacak mı, ne zaman? YKS 3. ek tercih var mı?

YKS 3. ek tercih ile ilgili birçok öğrencinin gözleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) çevrildi. YKS 3. ek tercih uygulamasının bu yıl da gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği merak ediliyor. Peki YKS 3. ek tercih yapılacak mı, ne zaman? YKS 3. ek tercih var mı? İşte merak edilenler...

YKS 3. EK TERCİH OLACAK MI?

Bilindiği üzere 2022 YKS ek tercih sonuçları, 19 Eylül'de açıklandı. Ek tercih açıklaması ÖSYM tarafından şu ifadelerle yapıldı: ''2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.''

YKS 3. ek tercih yapılacak mı, ne zaman? YKS 3. ek tercih var mı?

Şimdi ise gözler, YKS 3. ek tercihlere döndü. YKS ek tercih ile üniversiteye giremeyen adayların araştırdığı YKS 3. ek tercih ile alakalı henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS ek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur.

Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür"

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sınav yks
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