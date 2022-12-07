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YKS, ALES, YDS ve KPSS ne zaman yapılacak? 2023 ÖSYM YKS, ALES, YDS ve KPSS sınav tarihleri!

07.12.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS, ALES, YDS ve KPSS sınav tarihleri, sınava hazırlanan adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM binlerce öğrencinin beklediği YKS, ALES, YDS ve KPSS sınav tarihlerini açıkladı. YKS tarihi 2023 seçimlerine denk gelmesi nedeniyle geriye çekildi. Peki YKS, ALES, YDS ve KPSS ne zaman yapılacak? İşte 2023 ÖSYM YKS, ALES, YDS ve KPSS sınav tarihleri!

YKS, ALES, YDS ve KPSS ne zaman yapılacak? 2023 ÖSYM YKS, ALES, YDS ve KPSS sınav tarihleri!

Yeni yıla sayılı günler kala sınav maratonuna başlayan adaylar YKS, ALES, YDS ve KPSS tarihlerini araştırmaya başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “YKS tarihi prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez” demişti. 023 ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla detaylar belli oldu. Peki YKS, ALES, YDS ve KPSS ne zaman yapılacak? İşte 2023 ÖSYM YKS, ALES, YDS ve KPSS sınav tarihleri!

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

ÖSYM, resmi internet sitesinde yayımlanan sınav takvimi, seçimler ile aynı güne denk gelmesiyle birlikte takvim geri çekildi. Üniversite sınavı YKS, KPSS, DGS ve ALES sınav bilgilerinin yer alacağı 2023 ÖSYM sınav takviminin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

YKS, ALES, YDS ve KPSS ne zaman yapılacak? 2023 ÖSYM YKS, ALES, YDS ve KPSS sınav tarihleri!

AÇIKLANAN VE GERİ ÇEKİLEN ÖSYM SINAV TAKVİMİ

2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23 Temmuz 2023

Alan Bilgisi sınavları 29-30 Temmuz 2023

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos 2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 16 Nisan 2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 20 Ağustos 2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 19 Kasım 2023
Elektronik Yabancı Dil Sınavı - 28 Ocak 2023

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 26 Mart 2023

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz 2023

"ÖSYM BİR ÇALIŞMA YAPIYOR"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yeni sınav tarihlerine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim takvimiyle sınav takviminin prensip olarak üst üste gelemeyeceğini ifade ederek, “ Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır.” dedi.


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