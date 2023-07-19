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YKS BİRİNCİSİ 2023: YKS birincisi kim oldu, ne zaman açıklanacak? TYT, AYT ve YDT birincileri belli oluyor!

19.07.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS birincisi ÖSYM'nin üniversite sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasının ardından belli olacak. ÖSYM takvimine göre üniversite sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacak. ÖSYM eski Başkanı Halis Aygün, geçtiğimiz sene TYT ve YDT testinde full çeken ismi açıklamıştı. Şimdi gözler, 2023 üniversite sınav sonuçları ile ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'da. Birçok kişi, internette "2023 YKS birincisi kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS birincisi ne zaman açıklanacak?

YKS birincisi üniversite sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından belli olacak. 17 Haziran'da TYT ve 18 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarına giren öğrenciler ÖSYM tarafından yapılacak "YKS sınav sonuçları açıkladı" duyurusunu bekliyor. Birçok kişi şimdiden arama motorlarında "2023 YKS birincisi kim oldu?" gibi soru ve konu başlıklarını sorguluyor. YKS birincisi yarın belli olacak. İşte detaylar...

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YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

YKS birincisi üniversite sınav sonuçlarının yayımlanmasının ardından netleşecek.

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2022 YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

YKS birincisi geçen sene hem Temel Yeterlilik Testi (TYT) hem de Yabancı Dil Testi (YDT) İngilizce testinde full çeken ve 500 tam puan alan Zeynep Dila Kuyucu olmuştu. YKS birincisi Kuyucu'nun Kocaeli Darıca'da yaşadığı aktarılmıştı.

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YKS 2022 birincileri arasında bir diğer isim ise AYT'de 500 puan alan Selin Aşıkiraz olmuştu. Kayseri Osman Ulubaş Fen Lisesi Öğrencisi olan Yusuf Erdoğan da AYT Sözel türünde YKS 2022 Türkiye birincisi olmuştu. Kayseri'de okuyan Selim Bakla ise AYT Sayısal puan türünde Türkiye birinciliğini elde etmişti. YDT birincileri ise İstanbul'dan çıkmıştı.

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YKS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

optik form

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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