YKS BİRİNCİSİ 2023: YKS birincisi kim oldu, ne zaman açıklanacak? TYT, AYT ve YDT birincileri belli oluyor!

YKS birincisi üniversite sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından belli olacak. 17 Haziran'da TYT ve 18 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarına giren öğrenciler ÖSYM tarafından yapılacak "YKS sınav sonuçları açıkladı" duyurusunu bekliyor. Birçok kişi şimdiden arama motorlarında "2023 YKS birincisi kim oldu?" gibi soru ve konu başlıklarını sorguluyor. YKS birincisi yarın belli olacak. İşte detaylar...

YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

YKS birincisi üniversite sınav sonuçlarının yayımlanmasının ardından netleşecek.

2022 YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

YKS birincisi geçen sene hem Temel Yeterlilik Testi (TYT) hem de Yabancı Dil Testi (YDT) İngilizce testinde full çeken ve 500 tam puan alan Zeynep Dila Kuyucu olmuştu. YKS birincisi Kuyucu'nun Kocaeli Darıca'da yaşadığı aktarılmıştı.

YKS 2022 birincileri arasında bir diğer isim ise AYT'de 500 puan alan Selin Aşıkiraz olmuştu. Kayseri Osman Ulubaş Fen Lisesi Öğrencisi olan Yusuf Erdoğan da AYT Sözel türünde YKS 2022 Türkiye birincisi olmuştu. Kayseri'de okuyan Selim Bakla ise AYT Sayısal puan türünde Türkiye birinciliğini elde etmişti. YDT birincileri ise İstanbul'dan çıkmıştı.

YKS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.