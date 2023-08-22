YKS BOŞ KONTENJANLAR 2023: YKS boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de

YKS boş tercih kontenjanlar listesi 2023 yılında da internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. AYT, TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavı sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü adayların erişimine açıldı. Üniversite tercih dönemi 27 Temmuz tarihinde başladı ve 8 Ağustos'ta sona erdi. Tercih sonuçları ise 19 Ağustos Cumartesi günü belli oldu. İlk tercihlerinde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler YKS boş kontenjanlar listesi ve üniversite taban puanları ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte YKS YKS boş kontenjanlar listesi ve üniversite taban puanları hakkında ayrıntılar...

YKS TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

YKS terich sonuçları cumartesi günü açıklandı. Ek yerleştirmede kontenjanlar ise üniversite kayıt işlemleri sona erdikten sonra açıklanacak. YÖK kayıt yaptırılmayan bölümleri ÖSYM'ye bildirecek. ÖSYM ise tercih kılavuzu yayınlayacak. ÖSYM tarafından açıklanan kılavuzda adaylar güncel üniversite taban puanları ve kontenjanlar yer alacak.

YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercih tarihleri için geri sayım sürüyor.

YKS tercih sonuçları 19 Ağustos Cumartesi günü belli oldu. Fakat YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları bilgisini içeren 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı. Üniversiteye giriş aşamasında yapılan ek tercihlerin tarihlerine ilişkin de ÖSYM tarafından resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS tercih sonuçları için adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden erişim sağlayabilmektedir.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2023 NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süreiçerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Ocak 2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

"a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyetbelgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir."

