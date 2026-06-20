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YKS’de film gibi son dakikalar: El frenini unutup koşan da vardı, kapıda kalan da!

Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek YKS ilk oturumu olan TYT öncesinde Türkiye'nin dört bir yanında heyecan dolu ve zaman zaman dramatik anlar yaşandı. Sınav merkezleri önünde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşurken, bazı adaylar saniyelerle yarıştı.

YKS’de film gibi son dakikalar: El frenini unutup koşan da vardı, kapıda kalan da!

YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesinde tüm yurtta sınav merkezlerinde yoğunluk yaşandı.

Bazı öğrenciler sınav binasına son dakikalarda koşarak yetişmeye çalışırken, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok'ta sınava geç kalan 2 kız öğrenci kapıların kapanmasının ardından içeri alınmadı.

YKS’de film gibi son dakikalar: El frenini unutup koşan da vardı, kapıda kalan da! 1

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler ve aileleri yoğunluk oluşturdu. Görevlilerin yönlendirmeleri eşliğinde adaylar sınav salonlarına alınırken, sınav saatinin yaklaşmasıyla heyecan da arttı.

Öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken, aileleri de okul bahçeleri ve çevresinde heyecanla bekledi. Polis ve görevliler tarafından sınav merkezleri çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alındı.

YKS’de film gibi son dakikalar: El frenini unutup koşan da vardı, kapıda kalan da! 2

"TÜRKİYE MAÇINI İZLEDİK BÜTÜN MORALİMİZİ BOZDULAR"

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm yurtta olduğu gibi Bolu'da da saat 10.15 itibarıyla başladı.

Sınava çalıştığını dile getiren Emir Özkan, "Bir yıl boyunca sınava hazırlandık. Antrenörlük bölümünü istiyorum. İnşallah kazanacağım. BESYO parkuruna hazırlandık. TYT ağırlıklı ders çalıştık" dedi.

Ayrıca sınav öncesi milli takımın aldığı mağlubiyete moralinin bozulduğunu ifade eden Özkan, "Sabah 06.00’da uyandık, keşke uyanmasaydık. Türkiye maçını izledik, yenildik. Böyle ruhsuz bir takım görmedim, bütün moralimizi bozdular. Aklım orada, biz buradan destek veriyoruz, adamların hiç umrunda değil" dedi.

Adaylar içeride ter dökerken, aileleri de okul bahçelerinde ve çevresinde çocuklarının başarısı için Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ederek heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.

YKS’de film gibi son dakikalar: El frenini unutup koşan da vardı, kapıda kalan da! 3

"KOŞ LAN, BEN Mİ KOŞACAĞIM PEŞİNDEN"

Eskişehir'de bulunan Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde hareketlilik oldu. Araçlarla ve yaya olarak sınava gelen adaylar, kampüste içerisindeki trafiği yoğunlaştırdı. Telaş yaşayan adayların heyecanına aileleri de ortak oldu. Bazı adayların yakınları, yanlarında getirdikleri katlanır sandalye ve masa ile sınav salonlarının çevresindeki gölgelik alanlara oturdu. Adayların annelerinin ise evlatlarının başarısı için Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü.

Bir adayı son anda telaşla sınava yetiştiren yakını, "Koş lan ben mi, koşacağım peşinden?" diyerek gence tepki gösterdi. Yakının sınav salonuna doğru ittirdiği aday, az kalsın düşüyordu.

EL FRENİNİ ÇEKMEDEN KOŞTU 1 DAKİKA KALA YETİŞTİ

Adana'da sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri önünde yoğunluk yaşandı. Sınava geç kalma telaşı yaşayan bazı adaylar son dakikalarda okullara ulaşmaya çalıştı. Bu sırada bir genç, kullandığı otomobille sınav merkezine geldi.

Aracını okul önünde bırakan genç, sınava yetişme heyecanıyla el frenini çekmeyi unutarak hızla okul kapısına yöneldi ve içeri girdi.

Genç aday sınava yetişip salonuna girerken, otomobilin el freni ise daha sonra ailesi tarafından çekildi. O anlar çevrede bulunanlar tarafından merakla izlendi.

YKS’de film gibi son dakikalar: El frenini unutup koşan da vardı, kapıda kalan da! 4

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