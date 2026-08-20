YKS’de şaşırtan tablo! 26 üniversitede tek bir öğrenci bile çıkmadı

YKS yerleştirme sonuçları, üniversitelerde bazı bölümlere yönelik ilgisizliği gözler önüne serdi. YKS’de öğrenciler 204 bölümü tercih listelerine hiç yazmadı. 26 devlet üniversitenin Fen Bilgisi öğretmenliğine bir öğrenci dahi kayıt yaptırmadı.

YKS yerleştirme sonuçları, devlet üniversitelerinde yüzde 99.5’lik doluluk oranına ulaşılmasına karşın bazı bölümlerde kontenjanların büyük bölümünün boş kaldığını ortaya koydu. 26 devlet üniversitesinin fen bilgisi öğretmenliğine tek bir öğrenci bile yerleşmedi. 204 bölüm hiç tercih edilmedi. 102 bölüme ise sadece 7 öğrenci girdi. Bazı programlarda kontenjanların yarısı dahi dolmadı. Atatürk Üniversitesi’nde 20’şer kontenjan ayrılan Biyoloji Öğretmenliği, Felsefe Grubu Öğretmenliği ve Kimya Öğretmenliği programlarına tek bir öğrenci dahi yerleşmedi. Atatürk Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği 20 kişilik kontenjana 4, Erciyes Üniversitesi Fen Bilgisi öğretmenliği 21 kişilik kontenjana 9 öğrenci yerleşti.

HİÇ TERCİH YAPILMADI

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Bilgisayar mühendisliği bölümlerinde de benzer tablo ortaya çıktı. Iğdır Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün 55 kişilik kontenjanına yalnızca 6 öğrenci yerleşti. Bölümün doluluk oranı yüzde 11’de kaldı. Siirt Üniversitesi’nde de Bilgisayar Mühendisliği için ayrılan 55 kontenjana 11 öğrenci yerleşirken 44 kontenjan boş kaldı. Ardahan Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği bölümüne 55 kontenjana 17 kişi yerleşti.

SADECE 2 KİŞİ YERLEŞTİ

Munzur Üniversitesi’ndeki Bilgisayar Mühendisliği bölümünü de 55 kontenjana 19 öğrenci yerleşti. Hakkari Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün 20 kişilik kontenjana yalnızca 2 kişi yerleşti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nün 30 kişilik kontenjanına yalnızca 3 öğrenci yerleşti. Kontenjanın yüzde 90’ı boş kaldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde 30 kontenjana 5 öğrenci yerleşti. Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği ise 20 kişilik kontenjanına yalnızca 1 öğrenci alabildi.

YÜZDE 16’SI KAZANDI

Lise son sınıf öğrencilerinin 4 yıllık bir programa yerleşme oranı son dört yılda hızla eridi. Yıllara göre veriler incelendiğinde, lise son sınıf öğrencilerinin lisans programlarına yerleşme oranının özellikle 2023 sonrasında düzenli olarak geriledi. 2023’teki yüzde 20,2 seviyesinden 2026’da yüzde 15.9’a geriledi.

FEN BİLGİSİ SIFIR ÇEKTİ