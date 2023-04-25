YKS'de tüm zamanların rekoru! Yaklaşık 3,5 milyon kişi başvurdu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yönelik geri sayım sürerken, bu çerçevede 17-18 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan YKS’ye rekor başvuru gerçekleşti. YKS’nin birinci oturumu olan TYT’ye 3 milyon 498 bin 18 aday, ikinci oturum AYT’ye 2 milyon 556 bin 350 aday, üçüncü oturum olan YDT’ye 335 bin 786 aday başvurdu.

ÖSYM BAŞKANI: TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

YKS’ye yönelik açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “2023 YKS uygulamasına gerçekleşen başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı. Yaklaşık 3,5 milyon bireyin başvurduğu sınava yönelik çok titiz çalışma gerçekleştiriyoruz. ÖSYM olarak elimizdeki tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. 3,5 milyon kardeşimizin gayretini, emeğini emanetimiz olarak görüyor, bu emanete halel gelmemesi için çabalıyoruz. Dünyada benzeri olmayan bu organizasyonun hazırlık aşamasını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Sınav uygulamasını da 17-18 Haziran tarihlerinde yapacağız” dedi.

(İHA)

