YKS değişiyor mu? Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Önce Öğrenci Platformunun Arnavutköy Belediyesi iş birliğiyle İstanbul'da düzenlediği "Üniversite Tercih Destek Programı"na katılan Tekin, Arnavutköy Belediyesi Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde üniversite adayı gençlerle bir araya geldi.

Programda üniversite hayatı, akademik kariyeri ve siyasi yaşamına ilişkin deneyimlerini paylaşan Tekin, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

"12 EYLÜL DARBESİNDE LİSE ÖĞRENCİSİYDİM"

Bakan Tekin, 12 Eylül darbesinin yaşandığı dönemde lise öğrencisi olduğunu hatırlatarak, o dönem Türkiye'nin bir daha böyle şeyler yaşamaması, ülkede demokrasi, insan hakları ve hukuk devletinin egemen olması için bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüğünü ve lise hayatından bu yana hep siyasetin içinde olduğunu belirtti.

Gençlerin sorusu üzerine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne neden ihtiyaç duyulduğunu anlatan Tekin, önceki müfredatın 1980'li ve 1990'lı yılların mantığına göre hazırlandığını, o dönemde bilgiye erişmek için yegane kaynağın okul ve dersler olduğunu, çocuklara bilgi vermek üzerine kurulu bir modelin uygulandığını kaydetti.

"BİLGİ NASIL DOĞRU KULLANILIR SORUSUNUN CEVABINI OKULLARDA VERMEMİZ LAZIM"

Dünyanın artık metodolojik olarak bilgi vermek yerine bilgiyi doğru kullanma ve beceriye dönüştürme yaklaşımını benimsediğini aktaran Tekin, "Çocuklar bilgiye erişiyor ama 'Bu bilgiyi nasıl doğru kullanabilirim, bu bilgi toplumsal yaşamda hangi ihtiyacımı giderecek?' sorusunun cevabını vermemiz lazım okulda. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedeflerinden birincisi bu." ifadelerini kullandı.

Tekin, bilgiye erişmek için her şeyin müfredata doldurulduğunu vurgulayarak, "Yaptığımız ikinci şey müfredatları çocuklarımızın, gençlerimizin pedagojik olarak alabilecekleri, öğrenebilecekleri hale getirmek, hafifletmek oldu. Önceki müfredatlara göre yüzde 35 oranında daha hafif hale getirdik." diye konuştu.

"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ MÜFREDATA YERLEŞTİRDİK"

Üçüncü önemli konunun milli ve manevi değerler olduğunu belirten Tekin, kendi çocukluğu ve gençliği döneminde mahallelerin birer okul olduğunu, bazı değerleri orada öğrendiklerini söyledi.

Bugün gençlerin bazı şeyleri sosyal medya ortamında öğrendiklerine işaret eden Tekin, "Biz o zaman kendi toplumsal değerlerimizi kaybetmiş oluyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ülkesine, milletine, vatanına duyduğu bağlılığı zayıflatmış oluyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yaptığımız üçüncü şey, bizi millet olarak bir arada tutacak, ülke olarak güçlendirecek milli ve manevi değerlerimizi müfredatın içine yerleştirmek oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"TEK BELİRLEYİCİ YKS DEĞİL"

Bakan Tekin, gençlerin ülke için bir fayda üretip üretmeyeceği konusunda tek belirleyicinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şu anda Türkiye'deki her öğrencinin yükseköğretim alabilmesi için imkan bulunuyor. Siz kendinizi ve bu ülke için yapacaklarınızı YKS ile ilişkilendirmeyin. YKS, sizin hayatınızda küçücük bir parça. Önemli olan sizin, hayatın ilerleyen kısımlarında kendinizi nasıl yetiştireceğiniz. Siz eğer demoralize olursanız, 'Sınavım kötü geçti, istediğim yer gelmedi' derseniz hayat boyu o mutsuzlukla yaşarsınız. Öyle yapmayın. Kendinizi yenilmişlik duygusuna kaptırmadan, kendi yeteneklerinizin uygun olduğu alanlara kendinizi kanalize edin. Başkalarının değil kendi hayallerinizi hayata geçirin."

"GENÇLERİN KAFASI KARIŞTIRILMAK İSTENİYOR"

Bakan Tekin, gençlerin sınav sisteminde değişiklik olup olmayacağı yönündeki sorularına da yanıt verdi.

Bakanlığın sınav sistemini değiştireceği yönündeki söylemlerin tamamen yanlış olduğunu dile getiren Tekin, "Gençlerin kafası karıştırılmak isteniyor. Sınav sistemiyle ilgili bu yıl, önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl bir değişiklik yok. Ama ne değişecek? Yeni müfredatla eğitim görüp bir sonraki yıl sınava girecek 12. sınıflar için artık o eski soru bankaları falan yok. Sınav sisteminde değişiklik yok ama sorular doğal olarak müfredata uygun hale gelecek." şeklinde konuştu.

Üniversite sınavında istedikleri bölüme giremeyen gençlere, Bakanlığın mezunlar için açtığı kurslardan yararlanmaları tavsiyesinde bulunan Tekin, ayrıca MEBİ uygulamasından da yararlanılabileceğini söyledi. Tekin, EBA'ya yeni içerikler ekleneceğini, o platformun da takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan dil öğrenme platformu DİLİM uygulamasını tavsiye eden Tekin, "Yabancı dilinizi her düzeyde geliştirebileceğiniz tamamen bize ait bir uygulama. Önümüzdeki dönemde yeni uygulamalar da olacak." dedi.