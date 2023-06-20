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YKS eğitim bilgileri nasıl güncellenir? ÖSYM ile 2023 YKS eğitim bilgileri güncelleme ekranı

20.06.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS eğitim bilgilerinin nasıl güncelleneceği kurumdan yapılan son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. ÖSYM'den sistemdeki eğitim bilgilerinin adaylar tarafından kontrolü ve eğitim bilgisi seçme işlemine dair duyuru yapıldı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavı sonrası yapılan bu açıklama nedeniyle birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, YKS eğitim bilgileri nasıl güncellenir? İşte, ÖSYM ile 2023 YKS eğitim bilgileri güncelleme ekranı...

YKS eğitim bilgileri nasıl güncellenir? ÖSYM ile 2023 YKS eğitim bilgileri güncelleme ekranı

YKS eğitim bilgilerinin nasıl güncelleneceği ile ilgili yapılan araştırmalar 17 Haziran'da yapılan TYT ve 18 Haziran'da gerçekleştirilen AYT ve YDT oturumları sonrası ÖSYMNden yapılan açıklama nedeniyle hız kazandı. YKS eğitim bilgileri ÖSYM'nin internet sitesinden güncellenebiliyor. İşte, YKS eğitim bilgileri güncellemesi ile ilgili detaylar...

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YKS EĞİTİM BİLGİLERİ NASIL GÜNCELLENİR?

YKS eğitim bilgileri güncelleme sayfası adayların erişimine açıldı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023-YKS değerlendirme işlemlerinde adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılmaktadır. Adaylar açılan sayfa üzerinden eğitim bilgilerinin kontrolünü ve eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirebilecek.

ÖSYM'DEN YKS EĞİTİM BİLGİLERİNİN GÜNCELLEMESİNE DAİR AÇIKLAMA

YKS eğitim bilgileri güncellemesi ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023-YKS'ye başvuran adayların 20 Haziran-4 Temmuz 2023 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2023/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 4 Temmuz 2023 tarihi saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 20 Haziran-4 Temmuz 2023 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2023/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekmektedir.

Eğitim bilgisi e-okul'a eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2023/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 4 Temmuz 2023 tarihi saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacaktır.

Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 4 Temmuz 2023 tarihinde saat 16.00'da sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacaktır.

2023-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 4 Temmuz 2023 tarihinde saat 16.00'da sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacaktır. OBP'ye ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi kullanılacaktır. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa ve başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi, bu eğitim bilgileri arasında ise adayın bu eğitim bilgisi kullanılacaktır (Onay işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında; okul türü, alan, dal ve okul kodu bilgileri kullanılacaktır.). Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi, bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacaktır."

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından bekleniyor.

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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