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  4. YKS EK TERCİH EKRANI AİS.OSYM.GOV.TR: YKS ek tercihler ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? Gözler ÖSYM'de!

YKS EK TERCİH EKRANI AİS.OSYM.GOV.TR: YKS ek tercihler ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? Gözler ÖSYM'de!

06.09.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih tarihleri merak konusu oldu. Üniversite tercihlerinde istediği bölüme yerleşemeyen adaylar ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Birçok kişi YKS 2. tercih tarihleri ve kılavuzu için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 2023 YKS ek tercihler ne zaman? YKS ek tercih kılavuz yayımlandı mı?

YKS ek tercih tarihleri internette araştırılıyor. Üniversite kayıt süreci 1 Eylül Cuma günü sona erdi. Şimdi sırada 2023 YKS ek tercih işlemleri var. Konuya ilişkin açıklama ÖSYM tarafından yapılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte YKS ek tercih tarihleri hakkında ayrıntılar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS tercihlerinin ardından başlayan üniversite kayıt süreci 1 Eylül 2023 Cuma günü itibarıyla sona erdi.

YKS ek tercih tarihi ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YKS ek tercih tarihleri belli olduğu zaman haberimizde yer verilecektir...

2023 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu ile tarihe ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2023

Üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler YKS ek yerleştirme sürecinde şanslarını denemek üzere bir fırsata sahip olacak.

Üniversiteler YKS boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirecek. 2023-YKS sonuçlarına göre gerçekleştirilen genel yerleştirme sonucunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme süreciyle doldurulacak.

Boş kontenjanların Eylül ayının ikinci haftası içerisinde açıklanması öngörülüyor.

YKS EK TERCİH EKRANI

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