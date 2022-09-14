YKS EK TERCİH SONUÇ TARİHİ 2022! YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuç tarihi vatahdaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında YKS ek btercih sonuçları ile ilgili yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil.

YKS ek tercih elektronik kayıtları 25 Eylül tarihinde başlayacak.25 Eylül öncesinde YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

YKS ek yerleştirme kayıtları belli oldu. YKS ek tercih kayıtları, 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri, YKS ek tercih sonuçları elektronik kayıtları ise 25 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



