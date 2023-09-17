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YKS EK TERCİH SONUÇLARI 2023: ÖSYM ile YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Süre bugün sona eriyor!

17.09.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM'nin ne zaman açıklama yapacağı merak konusu oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 12 Eylül tarihinde başladı. Süreç bugün (17 Eylül 2023 Pazar) saat 23.59'da sona erecek. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih verdi mi? İşte, sonuc.osym.gov.tr YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı...

YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) genel yerleştirmelerinin ardından başlayan ek yerleştirme süreci bugün saat 23.59'da sona erecek. Adaylar bu saate kadar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile işlem gerçekleştirebilecekler. YKS ek tercih sonuçları ise ÖSYM tarafından adayların erişimine açılacak. YKS ek tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr ekranından öğrenilebilecek.

yks ek tercih

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından erişime açılacak.

Beklenen açıklamanın yapılmasının ardından üniversite kayıt işlemleri eylül ayının son günlerinde gerçekleştilecek. Bu kapsamda YKS ek tercih sonuçlarının 30 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercih

YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Üniversite kayıt süresi içinde kayıt yaptırmayanlar ya da boş kalan kontenjanlar için 2023-YKS sonuçlarına göre başlayan ek yerleştirme tercih süreci bugün saat 23.59'da sona eriyor.

adaylar, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme için tercihlerini TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nden gerçekleştirebilecekler.

YKS EK TERCİH EKRANI

optik form

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YKS ek tercih ücreti 50,00 TL olarak açıklandı.

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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