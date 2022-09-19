YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS 2. tercih/ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

YKS 2. tercih/ek yerleştirmeler 7-13 Eylül 2022 tarihinde tamamlanmıştı. Üniversiteye gitme hayaliyle ek tercihte bulunan binlerce aday YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS ek tercihlerinin açıklanmasına ilişkin açıklama anbean takip ediliyor. İşte YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı ve detaylar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde tamamlanan YKS sınavının tercihleri 27 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınmıştı. 15 Ağustos 2022 tarihinde açıklanan YKS tercih sonuçları sonrasında üniversiteye yerleşemeyen adaylar için 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında YKS ek tercih işlemleri tamamlanmış oldu.

YKS ek tercih sonuçları henüz yayımlandı.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite kayıt işlemleri, ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar da 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının 26 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

