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YKS EK TERCİH TABAN PUANLARI 2023: YKS ek tercih Taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

11.09.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih taban puanları, ÖSYM'nin açıklaması sonrası merak edildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 12-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Birçok kişi internette 2023 üniversite ek tercih taban puanları ve kontenjanlarını araştırıyor. İşte YKS ek tercih taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına dair ayrıntılar...

YKS ek tercih taban puanları internette araştırılıyor. Adaylar YKS ek tercih taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamalarını baz alarak işlem yapacaklar. Hayalini kurdukları bölüm ya da üniversite öğrenim görmek isteyenler, T.C. kimlik numarası ve şifrelerini girerek işlemlerini gerçekleştirecekler. Tercih işlemlerinin yapılacağı ais.osym.gov.tr ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, YKS ek tercih taban puanları ile ilgili detaylar...

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YKS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI

YKS ek tercih tarihleri açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te başlayacak, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

2023-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır."

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YKS BOŞ KONTENJANLAR 2023

Üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler YKS ek yerleştirme sürecinde şanslarını denemek üzere bir fırsata sahip olacak.

Üniversiteler YKS boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirdi. 2023-YKS sonuçlarına göre gerçekleştirilen genel yerleştirme sonucunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme süreciyle doldurulacak.

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2023 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı.

YKS EK TERİCH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH EKRANI

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