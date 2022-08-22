YKS EK TERCİH TAKVİMİ 2022! YKS ek tercihler ne zaman?

YKS ek tercih süreci 22 Ağustos 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Üniversite kayıt süreci sebebiyle adayların gündeminde ek tercih tarihleri yer alıyor. Peki YKS ek tercihler ne zaman? YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi.

Bilindiği üzere üniversite kayıtları 22 ile 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

Dolayısıyla YKS ek tercihlerinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZU/BOŞ KONTEJANLAR YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenen YKS ek tercih kılavuzuyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.



