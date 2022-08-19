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YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2022! YKS ek tercihler ne zaman?

19.08.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercihler ne zaman? YKS yerleşim sonuçlarının erişime açılmasının ardından birçok vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. Şimdi gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Üniversite kayıt sürecinin başlamasına az bir zaman kala "YKS ek tercihler ne zaman başlıyor", "YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2022! YKS ek tercihler ne zaman?

YKS ek tercihler ne zaman? YKS ek tercih tarihleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde ek tercih tarihleri yer alıyor. Peki YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

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YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi.

Bilindiği üzere üniversite kayıtları 22 ile 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

Dolayısıyla YKS ek tercihlerinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

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YKS EK TERCİH KILAVUZU/BOŞ KONTEJANLAR YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenen YKS ek tercih kılavuzuyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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