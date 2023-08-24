YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2023: ÖSYM ile YKS ek tercihler ne zaman, 2. ek yerleştirme nasıl ve nereden yapılır? Ais.osym.gov.tr ekranı

YKS ek tercih tarihleri merak konusu olurken üniversite yerleştirme sonucunu öğrenen birçok kişi ÖSYM'den gelecek açıklamaya kilitlendi. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "YKS ek tercihler ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte 2023 YKS ek tercih tarihleri ile ilgili detaylar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

YKS ek tercih tarihleri için geri sayım sürüyor.

YKS tercih sonuçları 19 Ağustos Cumartesi günü belli oldu. Fakat YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları bilgisini içeren 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı. Üniversiteye giriş aşamasında yapılan ek tercihlerin tarihlerine ilişkin de ÖSYM tarafından resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS tercih sonuçları için adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden erişim sağlayabilmektedir.