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  4. YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2023: ÖSYM ile YKS ek tercihler ne zaman, 2. ek yerleştirme nasıl ve nereden yapılır? Ais.osym.gov.tr ekranı

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2023: ÖSYM ile YKS ek tercihler ne zaman, 2. ek yerleştirme nasıl ve nereden yapılır? Ais.osym.gov.tr ekranı

24.08.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercihlerin ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyenler ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruları inceliyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından heyecanla beklenen YKS sınavı sonuçları adayların erişimine açıldı. T.C. kimlik numarası ile şifrelerini girerek sisteme giriş yapan kişiler hayallerindeki okul ve bölüm için tercihlerini yaptı. ÖSYM'nin üniversite yerleştirme sonuçları cumartesi günü açıklandı. Peki, YKS ek tercihler ne zaman? YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?

YKS ek tercih tarihleri merak konusu olurken üniversite yerleştirme sonucunu öğrenen birçok kişi ÖSYM'den gelecek açıklamaya kilitlendi. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "YKS ek tercihler ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte 2023 YKS ek tercih tarihleri ile ilgili detaylar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

YKS ek tercih tarihleri için geri sayım sürüyor.

YKS tercih sonuçları 19 Ağustos Cumartesi günü belli oldu. Fakat YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları bilgisini içeren 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı. Üniversiteye giriş aşamasında yapılan ek tercihlerin tarihlerine ilişkin de ÖSYM tarafından resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS tercih sonuçları için adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden erişim sağlayabilmektedir.

YKS TERCİH SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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