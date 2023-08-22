EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS EK TERCİH TARİHLERİ açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? 2023 ÖSYM takvimi ve tercih ekranı

YKS EK TERCİH TARİHLERİ açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? 2023 ÖSYM takvimi ve tercih ekranı

22.08.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih tarihleri konusunda ÖSYM'den son dakika açıklaması bekleniyor. AYT, TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavı sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü adayların erişimine açıldı. Üniversite tercih dönemi 27 Temmuz tarihinde başladı ve 8 Ağustos'ta sona erdi. Tercih sonuçları ise 19 Ağustos Cumartesi günü belli oldu. İlk tercihlerinde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler, YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor? İşte YKS ek tercih ekranı!

YKS ek tercih tarihleri internette araştırılıyor. Üniversite tercih sonuçları sonuçları cumartesi günü açıklandı. YKS ek yerleştirme ile ilgili kontenjanlar ise üniversite kayıt işlemleri sona erdikten sonra açıklanacak. İşte üniversite öğrenci adaylarının merak ettiği konuya ilişkin detaylar ve YKS ek tercih ekranı ve detaylar...

YKS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS ek tercih tarihleri için geri sayım sürüyor.

YKS tercih sonuçları 19 Ağustos Cumartesi günü belli oldu. Fakat YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları bilgisini içeren 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı. Üniversiteye giriş aşamasında yapılan ek tercihlerin tarihlerine ilişkin de ÖSYM tarafından resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YKS tercih sonuçları için adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden erişim sağlayabilmektedir.

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

YKS ek tercih işlemleri ilk yapılan tercihler gibi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya onu konuştu! Tercihini görenler hayretler içinde kaldıSosyal medya onu konuştu! Tercihini görenler hayretler içinde kaldı
YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş!YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş!
2023 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI! YKS tercih sonuç ekranı!2023 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI! YKS tercih sonuç ekranı!
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM yks ek tercih yks ek tercihler ne zman

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.