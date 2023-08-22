YKS EK TERCİH TARİHLERİ açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? 2023 ÖSYM takvimi ve tercih ekranı

YKS ek tercih tarihleri internette araştırılıyor. Üniversite tercih sonuçları sonuçları cumartesi günü açıklandı. YKS ek yerleştirme ile ilgili kontenjanlar ise üniversite kayıt işlemleri sona erdikten sonra açıklanacak. İşte üniversite öğrenci adaylarının merak ettiği konuya ilişkin detaylar ve YKS ek tercih ekranı ve detaylar...

YKS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS ek tercih tarihleri için geri sayım sürüyor.

YKS tercih sonuçları 19 Ağustos Cumartesi günü belli oldu. Fakat YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları bilgisini içeren 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı. Üniversiteye giriş aşamasında yapılan ek tercihlerin tarihlerine ilişkin de ÖSYM tarafından resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YKS tercih sonuçları için adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden erişim sağlayabilmektedir.

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

YKS ek tercih işlemleri ilk yapılan tercihler gibi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.