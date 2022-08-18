YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2022 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Ek yerleştirme/2. tercihler ne zaman?

YKS ek tercih günleri, 2. tercih kılavuz ve boş kontejanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri üniversite adayları tarafından takip ediliyor. YKS yerleştirme sonuçlarının 15 Ağustos tarihinde açıklanmasıyla YKS 2. tercihler ve tercih kılavuzu gündeme geldi. Adaylar, internet üzerinden YKS ek tercih/ek yerleştirme ile ilgili detayları araştırıyor. İşte 2022 YKS 2. tercih tarihleri ve detaylar...

YKS 2. TERCİH/EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçları 15 Ağustos tarihinde adayların erişimine açıldı. Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YKS 2. tercih/ ek yerleştirme ise üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra başlaması bekleniyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZU/BOŞ KONTEJANLAR YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenen YKS ek tercih kılavuzuyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

