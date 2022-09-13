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YKS ek tercihleri ne zaman bitiyor, saat kaçta? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

13.09.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih döneminin sonuna gelindi. Bilindiği üzere YKS tercihleri sonrası herhangi bir üniversiteye ve bölüme yerleşemeyen adaylar için YKS 2. tercih günleri başlamıştı. Henüz YKS ek tercihinde bulunmamış adaylar tercihlerin son bulacağı günü ve saati araştırıyor. Aynı zamanda YKS ek tercihlerinin ne zaman açıklanacağı da merak edildi. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman bitiyor, saat kaçta? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtları...

YKS ek tercihleri ne zaman bitiyor, saat kaçta? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite adayı olan pek çok kişi uzun bir yolculuktan geçti. İlk olarak YKS'ye giren adaylar ilk tercihlerinde bulundu. YKS tercihlerinde olumsuz sonuç alan adaylar için YKS ek tercihleri başlamış oldu. YKS tercihleri yalnız 2 kez gerçekleştiğinden bu tercih dönemi adayların bu seneki son şansı olacak. YKS ek tercihlerini tamamlayan adaylar ve henüz tamamlamamış adayların YKS ek yerleştirme/ek tercih hakkındaki merak ettikleri soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR, SAAT KAÇTA?

2022-YKS Ek Yerleştirme/Ek tercihler çin işlemler 7 Eylül Çarşamba günü başlamıştı. YKS ek tercihleri için işlemler 13 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

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YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite kayıt işlemleri, ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar da 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının 26 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

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YKS 2022 EK TERCİH KILAVUZU

2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı.

2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu için tıklayınız:

https://www.osym.gov.tr/TR,23958/2022-yks-ek-yerlestirme-kilavuz-ve-tablolar.html

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