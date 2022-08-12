YKS ek tercihlerinin başlayacağı tarih merak konusu oldu. Üniversite tercihlerini yapan adaylar sürecin sona ermesinin ardınan artık tercih sonuçlarının erişime açılmasını bekliyor. Daha öne yapılan açıklamaya göre; üniversite kayıtları Ağustos ayının sonunda başlayacak. Peki YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022 üniversite ikinci tercih tarihi belli oldu mu? Geçtiğimiz günlerde ÖSYM'den yapıklan açıklama ve detaylar haberimizde...

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ GÜN?

ÖSYM tarafından YKS ek tercihleri için henüz resmi bir açıklam yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta açıklanan tercih sonuçlarının ardından ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

Üniversite tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından ek tercih için de tarihler duyurulacak.

Bilindiği üzere üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibariyle başlıyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz resmi olarak YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı bilinmemekte. Ancak, üniversite kayıt takvimine göre 2022 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması öngörülüyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2022 YKS ek tercih tarihleri de merak konusu oldu. İlk tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihlerin tarihi de belli olacak.

Adaylar yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve sonrasında boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Yapılan ilk yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama sebebiyle dolamamış olan söz konusu kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme gerçekleştirilecek.

