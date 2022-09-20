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YKS ek yerleştirme kayıt tarihleri ne zaman? YKS ek yerleştirme kayıtları nasıl yapılır, 3. ek tercih olacak mı?

20.09.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek yerleştirme kayıt tarihleri, geçtiğimiz gün ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamanın ardından merak konusu oldu. YKS ek yerleştirme sonuçları 19 Eylül itibarıyla açıklandı. Şimdi adaylar internette "YKS ek yerleştirme kayıt tarihleri ne zaman?", "YKS ek yerleştirme kayıtları nasıl yapılır, 3. ek tercih olacak mı?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. ÖSYM'den yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

YKS ek yerleştirme kayıt tarihleri ne zaman? YKS ek yerleştirme kayıtları nasıl yapılır, 3. ek tercih olacak mı?

YKS ek yerleştirme kayıt tarihleri merak konusu oldu. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, YKS ek yerleştirme kayıt tarihleri ne zaman? YKS ek yerleştirme kayıtları nasıl yapılır?

YKS EK YERLEŞTİRME KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS ek tercih sonuçlarından sonra üniversitelere elektronik kayıt süreci başlayacak. Online kayıtlar 25 - 28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üniversiteye giderek yapılacak ek yerleştirme kayıtları ise 26-30 Eylül tarihleri arasında olacak.

2022 YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İlk aşamada online kayıt yaptıracak öğrenciler, e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden işlemlerini yapacak.

YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak? YKS 3. ek tercih olacak mı?

YKS 3. EK TERCİH OLACAK MI?

YKS 3. ek yerleştirmeye ilişkin ÖSYM veya YÖK'ten henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl için boş kalan kontenjanlara belli şartları taşıyanlara 3. ek tercih imkanı sunulmuştu.

ÜNİVERSİTELERE KAYITTA GEREKLİ BELGELER

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA


ÖSYM Twitter hesabında, '2022-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı' başlığıyla duyuru yaptı. Söz konusu duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır."

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar sonuçlarını 19 Eylül saat 17.30 itibarıyla ÖSYM'nin, 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenecek. Bu adrese T.C. Kimlik Numarası ve şifreler ile giriş yapılacak.

Yerleştirme Sonuç Belgesinin basılmayacağı ve adayların adresine gönderilmeyeceği bilgisi de duyuruya eklendi.

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