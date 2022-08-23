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YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç TL?

23.08.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek yerleştirme sürecinin ne zaman başlayacağı üniversite kayıt sürecinin başlamasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından konuya ilişkin açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS ek yerleştirme süreci 23 Ağustos 2022 Salı gününün en çok araştırılan konuları arasında ye alıyor. Üniversite kayıt sürecinin 22 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla başlamasının ardından yerleşemeyen adayların gündeminde ek tercih tarihleri yer alıyor. Peki YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

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YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanması sonrası üniversite kayıt süreci başladı. Şimdi gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi.

Bilindiği üzere üniversite kayıtları 22 ile 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Dolayısıyla YKS ek tercihlerinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

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YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS ek tercih ücreti 30 TL olacak. Tercih ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yaptıkları tercihler ise geçersiz sayılacak. Ek yerleştirme başvurularının ne zaman başlayacağı ise üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacak.

YKS EK TERCİH KILAVUZU/BOŞ KONTEJANLAR YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenen YKS ek tercih kılavuzuyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.,


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