Milyonlarca öğrenci bekliyordu! YKS giriş belgeleri erişime açıldı

Milyonlarca gencin heyecanla beklediği 2026 YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan YKS sınav giriş yerleriyle birlikte adaylar son hazırlıklarını tamamlayarak kritik sınavı bekleyecek. Sınav 20-21 Haziran'da yapılacak.

11.40'TA ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 10 Haziran 2026 tarihinde saat 11.40'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir." ifadelerine yer verildi.

ÖĞRENCİLER DİKKAT

ÖSYM ayrıca sınavla ilgili hayati bir uyarıda da bulundu. 'Dikkat' notuyla paylaşılan yazıda şu ifadeler kullanıldı;

20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar, saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.