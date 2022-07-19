EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS merkezi yerleştirme işlemleri nasıl ve ne zaman yapılacak? 2022-2023 YKS tercih kılavuzu merkezi yerleştirme bilgisi

YKS merkezi yerleştirme işlemleri nasıl ve ne zaman yapılacak? 2022-2023 YKS tercih kılavuzu merkezi yerleştirme bilgisi

19.07.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS merkezi yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak sorusunun yanıtı, YKS tercihleri öncesinde yayımlanan 2022 YKS tercih kılavuzuyla birlikte belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu sonrasında, merkezi yerleştirme işlemlerinin nasıl ve ne zaman yapılacağı açıklandı. Peki, YKS merkezi yerleştirme işlemleri nasıl ve ne zaman yapılacak? 2022-2023 YKS tercih kılavuzu merkezi yerleştirme bilgisi.

YKS merkezi yerleştirme işlemleri nasıl ve ne zaman yapılacak? 2022-2023 YKS tercih kılavuzu merkezi yerleştirme bilgisi

YKS merkezi yerleştirme işlemlerinin nasıl yapılacağı ÖSYM tarafından yayımlanan 2022-2023 YKS tercih kılavuzuyla birlikte belli oldu. Yükseköğretim programlarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemleriyle ilgili detaylı bilgiyi paylaşan ÖSYM, yerleştirme işlemlerinin nasıl olacağı yönündeki merakı giderdi. Peki, YKS merkezi yerleştirme işlemleri nasıl ve ne zaman yapılacak? 2022-2023 YKS tercih kılavuzu merkezi yerleştirme bilgisi.

YKS MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

YKS merkezi yerleştirme işlemlerinin nasıl ve ne zaman olacağı, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz sonrasında belli oldu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavıyla Seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilir. Adayların puanlarının hesaplanmasında ve yerleştirme işlemlerinde (yerleştirme öncelikleri de dâhil), adayın eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri sürecinde kullanılmasına karar verilen eğitim bilgisi dikkate alınır." ifadeleri yer aldı.

YKS SONUÇLARINA GÖRE KAYIT HAKKI KAZANANLARIN ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih işlemlerinin tamamlanması ve sonuçların açıklanmasının ardından, puan ve başarı sıralamasına göre yaptıkları tercihlerle üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2022Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2022
200-250-300-350-400 puanla hangi üniversite girebilirim?200-250-300-350-400 puanla hangi üniversite girebilirim?
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2022Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2022
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM merkezi yerleştirme nedir ösym yks tercih kılavuzu yks yks tercih kılavuzu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS üniversite kontenjanları kılavuzu yayımlandı

YKS üniversite kontenjanları kılavuzu yayımlandı

Milyonların gözü orada! O bölümler...

Milyonların gözü orada! O bölümler...

YKS tercih kılavuzu 2022

YKS tercih kılavuzu 2022

ÖSYM üniversite taban puanları açıklandı mı 2022?

ÖSYM üniversite taban puanları açıklandı mı 2022?

İlginizi Çekebilir

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.