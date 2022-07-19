YKS merkezi yerleştirme işlemlerinin nasıl yapılacağı ÖSYM tarafından yayımlanan 2022-2023 YKS tercih kılavuzuyla birlikte belli oldu. Yükseköğretim programlarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemleriyle ilgili detaylı bilgiyi paylaşan ÖSYM, yerleştirme işlemlerinin nasıl olacağı yönündeki merakı giderdi. Peki, YKS merkezi yerleştirme işlemleri nasıl ve ne zaman yapılacak? 2022-2023 YKS tercih kılavuzu merkezi yerleştirme bilgisi.

YKS MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

YKS merkezi yerleştirme işlemlerinin nasıl ve ne zaman olacağı, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz sonrasında belli oldu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavıyla Seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilir. Adayların puanlarının hesaplanmasında ve yerleştirme işlemlerinde (yerleştirme öncelikleri de dâhil), adayın eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri sürecinde kullanılmasına karar verilen eğitim bilgisi dikkate alınır." ifadeleri yer aldı.

YKS SONUÇLARINA GÖRE KAYIT HAKKI KAZANANLARIN ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih işlemlerinin tamamlanması ve sonuçların açıklanmasının ardından, puan ve başarı sıralamasına göre yaptıkları tercihlerle üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

