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YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2022? YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları ekranı!

28.09.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından son dakika açıklamasında bulunuldu. Konuya ilişkin yayımlanan yazılı açıklamanın ayrıntıları merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı mı? İşte 2022 YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları ekranı...

YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2022? YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları ekranı!

YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması 28 Ekim 2022 Çarşamba günü ÖSYM tarafından yapıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamının ayrıntıları merak edildi. Peki, YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2022? YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları ekranı ve detaylar haberimizde....

YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı.

YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 - 21 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Eylül 2022 tarihinde 13.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 29 Eylül-05 Ekim 2022 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuç sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://sonuc.osym.gov.tr

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