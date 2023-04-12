EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS ne zaman, hangi tarihte? YKS sınav yerleri açıklandı mı? TYT, AYT, YDT oturumlarının tarihi ve sınav süreleri

YKS ne zaman, hangi tarihte? YKS sınav yerleri açıklandı mı? TYT, AYT, YDT oturumlarının tarihi ve sınav süreleri

12.04.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu olurken birçok kişi ÖSYM'den sınav yerlerine ilişkin açıklama gelip gelmediğini öğrenmek için internette araştırma yapıyor. TYT, AYT, YDT oturumlarının sürelerine dair bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, YKS ne zaman, hangi tarihte? YKS sınav yerleri açıklandı mı? İşte, TYT, AYT, YDT oturumlarının tarihi ve sınav süreleri...

YKS ne zaman, hangi tarihte? YKS sınav yerleri açıklandı mı? TYT, AYT, YDT oturumlarının tarihi ve sınav süreleri

YKS tarihi ve sınav giriş belgeleri ile ilgili internette araştırma yapılıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek. Bilindiği üzere üniversite sınavı YKS haziran ayında yapılacak. İşte 2023 YKS ile ilgili merak edilenler...

ü

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sınavı oturum tarihleri şu şekilde:

YKS TYT) - 17.06.2023
YKS (AYT) - 18.06.2023
YKS (YDT) - 18.06.2023

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS sınav yerleri henüz açıklanmadı.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ALES sınav giriş yerleri açıklandı!ALES sınav giriş yerleri açıklandı!
YDS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023! YDS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı...YDS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023! YDS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı...
2023 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, sınav online mı olacak? İşte sınav kuralları!2023 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, sınav online mı olacak? İşte sınav kuralları!
Anahtar Kelimeler:
yks yks ne zaman yks sınav saatleri yks sınav yerleri

En Çok Okunan Eğitim Haberler

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama!

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama!

Büyük zıt anlamlısı nedir?

Büyük zıt anlamlısı nedir?

AÖF SINAV TAKVİMİ 2023: AÖF sınavları ne zaman yapılacak, güz dönemi vize sınavları online mı yüz yüze mi?

AÖF SINAV TAKVİMİ 2023: AÖF sınavları ne zaman yapılacak, güz dönemi vize sınavları online mı yüz yüze mi?

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

İlginizi Çekebilir

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.