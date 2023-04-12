YKS ne zaman, hangi tarihte? YKS sınav yerleri açıklandı mı? TYT, AYT, YDT oturumlarının tarihi ve sınav süreleri

YKS tarihi ve sınav giriş belgeleri ile ilgili internette araştırma yapılıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek. Bilindiği üzere üniversite sınavı YKS haziran ayında yapılacak. İşte 2023 YKS ile ilgili merak edilenler...

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sınavı oturum tarihleri şu şekilde:

YKS TYT) - 17.06.2023

YKS (AYT) - 18.06.2023

YKS (YDT) - 18.06.2023

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS sınav yerleri henüz açıklanmadı.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

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