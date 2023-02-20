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YKS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? ÖSYM 2023 YKS başvuru ve sınav tarihleri

20.02.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS'nin ne zaman yapılacağı merak konusu olurken birçok kişi ÖSYM'den güncel bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru tarihlerine ilişkin sorgulamalar da 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası hız kazandı. Peki, 2023 YKS ne zaman yapılacak, YKS ertelendi mi? İşte detaylar...

YKS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? ÖSYM 2023 YKS başvuru ve sınav tarihleri

YKS 2023 sınav tarihi ve başvuru tarihleri arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından okullar 20 Şubat'a kadar tatil edilmiş bazı sınavlarında tarihi değiştirilmişti. Peki, 2023 YKS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? İşte, 2023 YKS başvuru ve sınav tarihlerine dair merak edilenler...

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YKS NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ?

YKS 2023 tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. ÖSYM sınav takvimi de henüz belli olmadı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi. Konu hakkında resmi açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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YKS 2. DÖNEM KONULARI OLMAYACAK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.

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