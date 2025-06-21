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YKS'nin en yaşlı adayı, "filozof hurdacı" 8. kez üniversite sınavına girdi! 81 yaşındaki "en yaşlı" aday: "Hedefimin peşinden koşacağım"

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Edirne'de yaşayan 81 yaşındaki "filozof hurdacı" Şevki Kılıç, üniversite sınavına bu yıl sekizinci kez girerek azmiyle gençlere örnek oldu. ÖSYM Başkanı’nın da adını andığı en yaşlı YKS adayı olan Kılıç, eğitim aşkının yaşı olmadığını bir kez daha gösterdi. İki üniversite mezunu olan ve emeklilik sonrası hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Kılıç, Trakya ve Anadolu üniversitelerinin Tarih bölümlerinden mezun olurken, daha önce Arkeoloji bölümünü de kazanmıştı.

Edirne'de yaşayan, 2 üniversite mezunu "filozof hurdacı" 81 yaşındaki Şevki Kılıç, gençlere eğitimin her yaşta mümkün olduğunu göstermek ve bilgilerini test etmek için bu yıl 8. kez üniversite sınavına girdi.

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ÖNCEKİ YIL ARKEOLOJİ BÖLÜMÜNÜ KAZANDI

Emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak evini geçindiren Kılıç, Trakya ve Anadolu üniversitelerinin Tarih bölümünden mezun oldu, önceki yıl ise Arkeoloji bölümünü kazandı.

Arkeoloji bölümüne çeşitli nedenlerden dolayı devam edemeyen Kılıç, okuma azmini bu yıl da sürdürdü.
Gençlere örnek olmak için bir kez daha sınavda ter döken Kılıç, bastonundan güç alarak geldiği Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nde YKS'ye girdi.

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"ÖSYM BAŞKANI'NIN BAHSETTİĞİ 81 YAŞINDAKİ ADAY BENİM"

Sınava girmeden önce kendisiyle sohbet eden gençlerle tecrübelerini paylaşan Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, YKS'ye giren en yaşlı adayın kendisinin olduğunu ve 8. kez üniversite sınavında ter dökeceğini söyledi.
Üniversite kazanmak gibi bir hedefinin olmadığını anlatan Kılıç, şunları kaydetti: "Önceki yıllarda 2 kez tarih bölümünü bitirdim. Tavşan atlet olarak giriyorum sınava öğrencilere örnek olmak istiyorum. ÖSYM Başkanı'nın bahsettiği 81 yaşındaki aday benim. Sağlığım el verdiği sürece sınava girmek istiyorum. Bir de YKS'ye girecek en küçük 15 yaşındaki gençle tanışmak isterdim. Bu yıl puanım yüksek olsa dahi hiçbir tercih yapmayacağım. Başka bir uğraş alanım var Osmanlıcadan çeviri yapıyorum ve bu yıl kitabımı çıkarmak istiyorum."

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"HEDEFİMİN PEŞİNDEN KOŞACAĞIM"

Sınava giren gençlerden Kerem Abbasoğlu, Şevki Kılıç'ın gençlere örnek olduğunu ifade etti.
Kılıç'ı gördüklerinde motivasyonlarının arttığını anlatan Abbasoğlu, "Şevki amca bizi cesaretlendirdi. Ne olursa olsun hedefimin peşinden koşacağım." dedi.

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Azat Birgül de heyecanlı olduklarını ancak Şevki Kılıç'ı gördükten sonra heyecanlarının yatıştığını söyledi.
Birgül, Kılıç'ın okumanın yaşının olmadığını herkese gösterdiğini kaydetti.

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(AA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Edirne Trakya Üniversite sınavı ösym başkanı yks
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