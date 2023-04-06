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YKS SINAV TARİHİ 2023: YKS ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı? İşte TYT, AYT, YDT oturumlarının tarihi ve sınav süreleri

06.04.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınav tarihi ile ilgili detaylar merak konusu olurken TYT, AYT, YDT oturumlarının sürelerine dair bilgi edinmek isteyen kişiler de arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. ÖSYM'de 8 Mart itibarıyla başlayan ve 23 Mart tarihinde sona eren başvuru sürecinin ardından geç başvurular da 3 Nisan'da bitti. Peki, YKS ne zaman yapılacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

YKS SINAV TARİHİ 2023: YKS ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı? İşte TYT, AYT, YDT oturumlarının tarihi ve sınav süreleri

YKS sınav tarihi yaklaşırken birçok kişi de sınav giriş belgeleri ile ilgili araştırma yapıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda yapılacak üniversite sınavı Haziran ayında gerçekleştirilecek. İşte 2023 YKS ile ilgili merak edilenler...

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YKS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sınavı oturum tarihleri şu şekilde:

YKS TYT) - 17.06.2023
YKS (AYT) - 18.06.2023
YKS (YDT) - 18.06.2023

YKS YERLERİ 2023 AÇIKLANDI MI?

YKS sınav yerleri henüz açıklanmadı.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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