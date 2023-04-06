YKS SINAV TARİHİ 2023: YKS ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı? İşte TYT, AYT, YDT oturumlarının tarihi ve sınav süreleri

YKS sınav tarihi yaklaşırken birçok kişi de sınav giriş belgeleri ile ilgili araştırma yapıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda yapılacak üniversite sınavı Haziran ayında gerçekleştirilecek. İşte 2023 YKS ile ilgili merak edilenler...

YKS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sınavı oturum tarihleri şu şekilde:

YKS TYT) - 17.06.2023

YKS (AYT) - 18.06.2023

YKS (YDT) - 18.06.2023

YKS YERLERİ 2023 AÇIKLANDI MI?

YKS sınav yerleri henüz açıklanmadı.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

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