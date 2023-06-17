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YKS sınavı en erken kaçta çıkılır? YKS sınavının ilk çıkış saati kaç, ilk kaç dakika çıkılmaz?

17.06.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınavı çıkış saati hakkında araştırmalar hız kazandı. TYT sınavı için saat 10.00’dan sonra gelen adaylar sınav merkezlerine alınmazken, saat 10.15 itibariyle de sınav süresi başlamış oldu. YKS sınavı en erken kaçta çıkılır? YKS sınavının ilk çıkış saati kaç, ilk kaç dakika çıkılmaz? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

YKS sınavı en erken kaçta çıkılır? YKS sınavının ilk çıkış saati kaç, ilk kaç dakika çıkılmaz?

YKS sınavı en erken çıkış saatine dair araştırmalar yoğunlaştı. Saat 10:15'te başlayan sınavın kaçta sonlanacağı da merak ediliyor. Bu kapsamda YKS sınavı en erken kaçta çıkılır? YKS sınavının ilk çıkış saati kaç, ilk kaç dakika çıkılmaz? gibi soruların yanıtları da merak edildi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) bugün TYT oturumuyla başlamış oldu. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyon 527 bin 466 aday katılım sağladı.

YKS SINAVI EN ERKEN KAÇTA ÇIKILIR?

2023 YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavında adaylara 120 soru yöneltilirken 165 dakika süre verilecek. Sınav saat 13.00'te sona erecek.

ÖSYM tarafından belirlenen kurallara göre adayların sınavın başında ve sonunda olmak üzere belirli süreler içerisinde sınav salonundan çıkması yasak.

KPSS 2

ÖSYM’nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 100 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır.”

Buna göre, adaylar TYT’den en erken 11.55'te, en geç 12.15'te sınavdan çıkabilecek. 12.15'ten sonra adayların sınav salonundan ayrılmalarına izin verilmeyecek.

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2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre 2023 YKS sınavı sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacak.

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