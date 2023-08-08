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YKS SON TERCİH GÜNÜ 2023: YKS tercihleri ne zaman bitiyor, saat kaçta? ÖSYM ile üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikkat bugün son gün!

08.08.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS son tercih günü ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 27 Temmuz'da başlayan üniversite tercih süreci sona eriyor. AYT, TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınav sonucunu öğrenen kişiler ais.osym.gov.tr ekranına TC kimlik numaraları ve şifrelerini girerek üniversite tercihlerini yapabilecekler. Peki, 2023 YKS tercihleri ne zaman bitiyor, saat kaçta? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS son tercih günü geldi. 27 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci sona eriyor. YKS tercih işlemleri adaylar tarafından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapılıyor. Başvuruların kapanmasının ardından gözler 2023 YKS tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilecek.

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

YKS tercih süreci 27 Temmuz'da başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre üniversite tercih süreci 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 23.59'da sona erecek.

YKS tercih işlemleri adaylar tarafından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapılacak.

Tercih yapacak adayların 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu incelemeleri gerekmektedir.

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2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları tarihi merak konusu oldu. 27 Temmuz'da başlayıp 8 Ağustos'ta sona erecek olan YKS tercih sürecinin ardından değerlendirme faaliyetlerine başlayacak.

YKS tercih sonuçları için ÖSYM'nin en geç 25 Ağustos tarihine kadar açıklama yapması bekleniyor.

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