YKS SON TERCİH TARİHİ 2023: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM ile tercih işlemleri ne zaman bitecek? Dikkat yarın son gün!

ÖSYM'den yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınav sonucu açıklaması sonrası 27 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci devam ediyor. Üniversite tercih kılavuzu sonrasında binlerce öğrenci üniversite tercihini yaptı. YKS tercih süreci 8 Ağustos'ta sona eriyor. 2023 YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi.

2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları tarihi merak konusu oldu. 27 Temmuz'da başlayıp 8 Ağustos'ta sona erecek olan YKS tercih sürecinin ardından değerlendirme faaliyetlerine başlayacak.

YKS tercih sonuçları için ÖSYM'nin en geç 25 Ağustos tarihine kadar açıklama yapması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

YKS tercih süreci 27 Temmuz'da başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre üniversite tercih süreci 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 23.59'da sona erecek.

YKS tercih işlemleri adaylar tarafından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapılacak.

Tercih yapacak adayların 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu incelemeleri gerekmektedir.



