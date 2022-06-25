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YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? AYT, YDT, TYT 2022 Üniversite sınavı YKS sınav sonuçları belli oldu mu?

25.06.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları merak konusu oldu. Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT 18 Haziran Cumartesi günü, ikinci ve üçüncü oturumu olan AYT ve YDT ise 19 Haziran Pazar günü yapıldı. Öğrenciler, YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? AYT, YDT, TYT 2022 Üniversite sınavı YKS sınav sonuçları belli oldu mu?

2022 YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'den YKS sonuçları için verilen tarih...

YKS SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS SOUNÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS sorularının ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi. 18 Haziran Cumartesi günü tamamlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Pazar günü yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına ise, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" adresinden ulaşabilirsiniz.

YDT SORU VE CEVAP ANAHTARI

Yabancı Dil Testi (YDT) sorularına ve cevap anahtarına ise şu adreslerden ulaşabilirsiniz:

"Almanca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_almanca.pdf

Arapça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_arapca.pdf

Fransızca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_fransizca.pdf

İngilizce testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_ingilizce.pdf

Rusça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_rusca.pdf "

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