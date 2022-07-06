YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS sonuç tarihi açıklandı mı? İşte ÖSYM YKS (TYT, AYT ve YDT) sonuç tarihi

YKS sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. Üniversite hayaliyle yıl boyunca sınava hazırlanan binlerce öğrenci, 18-19 Haziran tarihlerinde girdikleri YKS sınavlarının sonucunu bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 YKS (AYT, TYT ve YDT) sınav sonuçları için beklenen tarih.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

18-19 Haziran tarihleri arasında tamamlanan YKS sınavının ardından gözler ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav sonuç takvimiyle birlikte YKS sonuçları için tarih verildi. Buna göre; YKS sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercihlerinin başlayacağı zamanı merak eden öğrenciler internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS sonuç duyurusunun ardından YKS tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor.



