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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sonuçları erken açıklanır mı? Geri sayım sürüyor!

05.07.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Binlerce üniversite öğrencisi adayı, internette konuya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrasında YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki YKS sonuçları erken açıklanır mı? İşte merak edilenler...

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sonuçları erken açıklanır mı? Geri sayım sürüyor!

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtı üniversite sınavına girerek istedikleri bölüme yerleşmek isteyen çok sayıda öğrenci tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 18-19 Haziran tarihlerinde yapılan YKS sınavı sonrasında gözler ÖSYM'den gelecek olan açıklamaya çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav sonuç takvimi sonrasında TYT, AYT ve YDT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sonuçları erken açıklanır mı? İşte AYT, TYT ve YDT sınav sonuç tarihi...

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav sonuç takvimi sonrasında belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavına giren adayların TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçları için tarih araştırmaları internet üzerinden yapılmaya devam ediyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, ÖSYM'nin resmi sayfası "https://ais.osym.gov.tr" üzerinden YKS tercihlerini yapabilecek. YKS tercihlerinin yapılacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat, YKS tercihlerinin, sonuçların 20 Temmuz'da açıklanmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

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YKS SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS sorularının ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi.

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18 Haziran Cumartesi günü tamamlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Pazar günü yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına ise, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" adresinden ulaşabilirsiniz.

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