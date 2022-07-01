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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS sonuçları için gözler ÖSYM'de! İşte AYT, TYT ve YDT sınav sonuç tarihi

01.07.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları, binlerce üniversite öğrencisi adayı tarafından merakla araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. 18-19 Haziran tarihlerinde milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı YKS sınavı sonuçları için artık geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrasında YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AYT, TYT ve YDT sınav sonuç tarihi.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS sonuçları için gözler ÖSYM'de! İşte AYT, TYT ve YDT sınav sonuç tarihi

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, üniversite sınavına girerek güzel bir üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 18-19 Haziran tarihlerinde yapılan YKS sınavı sonrasında gözler ÖSYM'den gelecek olan açıklamaya çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav sonuç takvimi sonrasında TYT, AYT ve YDT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AYT, TYT ve YDT sınav sonuç tarihi.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav sonuç takvimi sonrasında belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavına giren adayların TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçları için tarih araştırmaları internet üzerinden yapılmaya devam ediyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, ÖSYM'nin resmi sayfası "https://ais.osym.gov.tr" üzerinden YKS tercihlerini yapabilecek. YKS tercihlerinin yapılacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat, YKS tercihlerinin, sonuçların 20 Temmuz'da açıklanmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

YKS SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS sorularının ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi.

18 Haziran Cumartesi günü tamamlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Pazar günü yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına ise, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" adresinden ulaşabilirsiniz.

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