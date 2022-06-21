YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022? YKS üniversite tercih süreci ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile üniversite tercih sürecinin ne zaman başlayacağı merak edilirken Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS üniversite tercih süreci ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar...
YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.
YKS tercih sürecinde adaylar işlemlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan yapacak.
Tercih işlemlerinin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bir hafta içinde başlayacağı tahmin ediliyor.
Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS sorularının ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi. 18 Haziran Cumartesi günü tamamlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. 19 Haziran Pazar günü yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına ise, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" adresinden ulaşabilirsiniz.
Yabancı Dil Testi (YDT) sorularına ve cevap anahtarına ise şu adreslerden ulaşabilirsiniz:
"Almanca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_almanca.pdf
Arapça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_arapca.pdf
Fransızca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_fransizca.pdf
İngilizce testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_ingilizce.pdf
Rusça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_rusca.pdf "