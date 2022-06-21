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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den YKS sonuçları için tarih açıklaması!

21.06.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı 18 ve 19 Haziran tarihlerinde yapıldı. YKS, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen üç oturumun ardından sona erdi. Öğrenciler, YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. İşte ÖSYM'nin YKS sonuçları için açıkladığı tarih...

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den YKS sonuçları için tarih açıklaması!

2022 YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrenciler tarafından merak edilirken Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'den YKS sonuçları için verilen tarih...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS SOUNÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS sorularının ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi. 18 Haziran Cumartesi günü tamamlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Pazar günü yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına ise, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" adresinden ulaşabilirsiniz.

YDT SORU VE CEVAP ANAHTARI

Yabancı Dil Testi (YDT) sorularına ve cevap anahtarına ise şu adreslerden ulaşabilirsiniz:

"Almanca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_almanca.pdf

Arapça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_arapca.pdf

Fransızca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_fransizca.pdf

İngilizce testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_ingilizce.pdf

Rusça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_rusca.pdf "

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