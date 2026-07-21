Altınbaş Üniversitesi, “hayatının altın hamlesi”ni yapacak adayları bekliyor!

İlk tercihe %50’ye varan indirim

20 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan Altınbaş Üniversitesi 2026 Tercih ve Tanıtım Günleri’nde adaylar Mahmutbey Teknoloji Yerleşkesi, Bakırköy Sağlık Bilimleri Yerleşkesi ve Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi’nde hepsi alanında uzman eğitim rehberleri, akademisyenler ve üniversitenin “A Takımı” olan tanıtım ekibinde görevli öğrencilerden Altınbaş’ın farklılıklarını öğrenerek en doğru üniversite tercihi konusunda destek alacaklar. Adaylar, ilk tercihlerinde Altınbaş Üniversitesi’ne yer verdikleri takdirde %50’ye varan indirim imkanından faydalanırken, tercih indirimine ek %5 tanışma indiriminden de yararlanabilecekler.

10 fakülte, 2 yüksekokulda 13 bini aşkın öğrenci

Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2008 yılında kurulan Altınbaş Üniversitesi, Türk yükseköğreniminde fark yaratmaya devam ediyor. Üniversite bünyesindeki Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık, Hukuk, İşletme, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, İletişim ve Uygulamalı Bilimler Fakültelerinin yanı sıra Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda toplam 13 bini aşkın öğrenci eğitim görüyor.

Uluslararası öğrenci oranı en yüksek üniversite

105 ülkeden uluslararası öğrencileriyle Türkiye’nin en yüksek yabancı öğrenci oranına sahip vakıf üniversitesi unvanına sahip olan Altınbaş Üniversitesi, Times Higher Education (THE) sıralamalarındaki artan ivmesi, 50 milyon TL’yi aşan AR-GE yatırımları, Teknofest ve TÜBİTAK başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Altınbaş Teknopark ile girişimcilik ekosistemine taze kan

2025-2026 Akademik Yılı’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından açılışı gerçekleştirilen Altınbaş Teknopark ile girişimcilik ekosisteminde de öne çıkan üniversite, Türkiye’nin teknoparka sahip 7 vakıf üniversitesinden biri olarak öne çıkıyor. URAP verilerine göre Türkiye’nin ilk 20 vakıf üniversitesi arasında da yer alan Altınbaş, yapay zekâ araştırmalarında da Türkiye’nin en iyi üniversitesi olma unvanını taşıyor.

Köln Üniversitesi ile benzersiz iş birliği

Altınbaş Üniversitesi ve Almanya'daki Köln Üniversitesi arasında 2012 yılında başlatılan işbirliği, Türkiye ve Almanya arasındaki ilk Çift Diplomalı Hukuk Lisans Programı'nı geleceğin hukukçularıyla buluşturuyor. 4 yıllık eğitim sonunda öğrenciler hem Altınbaş hem de Köln Üniversitesi'nden diploma alarak her iki ülkede de çalışma ve yaşama imkanına sahip oluyorlar.

Eczacılık eğitiminde Dünya Sağlık Örgütü farkı

Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen 10 yıldızlı "Eczacı Yetiştirme Yetisi" modelini baz alarak geliştirilen "10 Yıldızlı Eczacılık" eğitim modelini Türkiye'de uygulayan öncü kurumlar arasında yer alıyor. %100 İngilizce eğitim veren ve hasta odaklı müfredata sahip olan fakülte, öğrencilerini lider, girişimci ve yaşam boyu öğrenen sağlık profesyonelleri olarak yetiştiriyor.

Çift anadal ile 1+1 diploma imkanı

Altınbaş Üniversitesi'nde öğrencilere sunulan Çift Anadal Programı (ÇAP) ile 1+1 diploma imkanına sahip olan Altınbaşlılar, anadal programlarının yanı sıra ikinci bir dalda eğitim alarak iki ayrı lisans diplomasına sahip olabiliyorlar.