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YKS soruları ve cevapları açıklandı mı? YKS soru kitapçığı nereden sorgulanır?

19.06.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim hayatına iyi bir üniversitede devam etmek için girilen YKS, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde tamamlandı. YKS, üç oturumun ardından sona erdi. Sınavın sona ermesinin ardından öğrenciler, doğrularını ve yanlışlarını kontrol etmek için YKS soru kitapçığını araştırmaya başladı. Peki YKS soruları ve cevapları açıklandı mı? YKS soru kitapçığı nereden sorgulanır? İşte ayrıntılar...

YKS soruları ve cevapları açıklandı mı? YKS soru kitapçığı nereden sorgulanır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün tamamlandı. YKS'nin ardından soru kitapçığı, öğrencilerin bir numaralı gündeminde yer aldı. Sınava bu yıl 3 milyondan fazla kişinin katılım gösterdiği belirtildi. Peki YKS soruları ve cevapları açıklandı mı? YKS soru kitapçığı nereden sorgulanır? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. İşte ayrıntılar...

YKS soruları ve cevapları açıklandı mı? YKS soru kitapçığı nereden sorgulanır?

YKS SORU KİTAPÇIKLARI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS sorularının ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi. Geçtiğimiz gün tamamlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Bugün sabah yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına ise, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" adresinden ulaşabilirsiniz.

Yabancı Dil Testi (YDT) sorularına ve cevap anahtarına ise şu adreslerden ulaşabilirsiniz:

"Almanca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_almanca.pdf

Arapça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_arapca.pdf

Fransızca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_fransizca.pdf

İngilizce testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_ingilizce.pdf

Rusça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_rusca.pdf "

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