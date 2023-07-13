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  4. YKS TABAN PUANLARI 2023: Hangi üniversite hangi bölüme kaç puanla alıyor? 2 senelik ve 4 yıllık üniversite YKS taban puanları

YKS TABAN PUANLARI 2023: Hangi üniversite hangi bölüme kaç puanla alıyor? 2 senelik ve 4 yıllık üniversite YKS taban puanları

13.07.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS taban puanları ile ilgili detaylar merak konusu olurken birçok kişi ÖSYM tarafından konuya dair yapılan duyuruları inceliyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda Haziran ayında gerçekleştirilen üniversite sınavı için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya ve sonuc.osym.gov.tr sayfasına çevrildi. Üniversite sınav sonuçları açıklandığında öğrenciler taban puan, başarı sıralaması ve kontenjan bilgilerine göre tercih yapacak. Peki, 2023 YKS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS taban puanları ve başarı sıralamaları 20 Temmuz yaklaşırken vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. "YKS sınav sonuçları açıklandı" duyurusu için geri sayım başladı. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum halinde düzenlenen sınavın sonuçları açıklanınca tercih süreci de başlayacak. Birçok kişi internette "2023 YKS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte YKS taban puanları ile ilgili detaylar...

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YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. Bu seneye ait YKS taban puanları, üniversite yerleştirme işlemlerinin ardınan netleşecek.

ÖSYM tercih süreci öncesi YKS tercih kılavuzunu paylaşacak.

Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son yıl alım yaptığı puanlar yer alacak.

Lisans ve lisans fakültelerinin son alım yaptığı 2022 puanları için tıklayınız:

YKS TABAN PUANLARI 2022

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından bekleniyor.

YKS

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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