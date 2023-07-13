YKS TABAN PUANLARI 2023: Hangi üniversite hangi bölüme kaç puanla alıyor? 2 senelik ve 4 yıllık üniversite YKS taban puanları

YKS taban puanları ve başarı sıralamaları 20 Temmuz yaklaşırken vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. "YKS sınav sonuçları açıklandı" duyurusu için geri sayım başladı. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum halinde düzenlenen sınavın sonuçları açıklanınca tercih süreci de başlayacak. Birçok kişi internette "2023 YKS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte YKS taban puanları ile ilgili detaylar...

YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. Bu seneye ait YKS taban puanları, üniversite yerleştirme işlemlerinin ardınan netleşecek.

ÖSYM tercih süreci öncesi YKS tercih kılavuzunu paylaşacak.

Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son yıl alım yaptığı puanlar yer alacak.

Lisans ve lisans fakültelerinin son alım yaptığı 2022 puanları için tıklayınız:

YKS TABAN PUANLARI 2022

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından bekleniyor.

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.