YKS TABAN PUANLARI 2023: ÖSYM tercih tarihlerini açıkladı! 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite YKS taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS taban puanları ile ilgili araştırmalar ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılan üniversite sınav sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Adaylar YKS taban puanları ve başarı sıralamalarını dikkate alarak tercih yapacaklar. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite YKS taban puanları ve başarı sıralamaları internette araştırılıyor. YKS taban puanları ile ilgili detaylar haberimizde...

YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS taban puanları 2023, başarı sıralamaları ve kontenjanları bu sene için belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.

Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak. YKS tercih kılavuzu da konu hakkında adaylara bilgi verecek. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları YKS sonuçları sonrası kontrol edilecek.

ÖSYM tercih süreci öncesi YKS tercih kılavuzunu paylaşacak.

Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son yıl alım yaptığı puanlar yer alacak.

Lisans ve lisans fakültelerinin son alım yaptığı 2022 puanları için tıklayınız:

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS tercih tarihleri için beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Ersoy tarafından yapıldı.

YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sonuçları için ÖSYM Sonuç Sayfası'nı ziyaret edebilir ve TC kimlik no ile aday şifresini girerek sorgulama yapabilirsiniz.