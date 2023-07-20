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YKS TABAN PUANLARI 2023: ÖSYM tercih tarihlerini açıkladı! 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite YKS taban puanları ve başarı sıralamaları

20.07.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS taban puanları üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının arından merak konusu oldu. İstediği üniversitede ve hayalini kurduğu bölümde eğitim görmek isteyen öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite YKS taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Adaylar tercih döneminde TC kimlik no ve şifreleri ile işlem yapacaklar. İşte YKS taban puanları hakkında detaylar...

YKS taban puanları ile ilgili araştırmalar ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılan üniversite sınav sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Adaylar YKS taban puanları ve başarı sıralamalarını dikkate alarak tercih yapacaklar. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite YKS taban puanları ve başarı sıralamaları internette araştırılıyor. YKS taban puanları ile ilgili detaylar haberimizde...

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YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS taban puanları 2023, başarı sıralamaları ve kontenjanları bu sene için belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.

Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak. YKS tercih kılavuzu da konu hakkında adaylara bilgi verecek. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları YKS sonuçları sonrası kontrol edilecek.

ÖSYM tercih süreci öncesi YKS tercih kılavuzunu paylaşacak.

Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son yıl alım yaptığı puanlar yer alacak.

Lisans ve lisans fakültelerinin son alım yaptığı 2022 puanları için tıklayınız:

YKS TABAN PUANLARI

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS tercih tarihleri için beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Ersoy tarafından yapıldı.

YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sonuçları için ÖSYM Sonuç Sayfası'nı ziyaret edebilir ve TC kimlik no ile aday şifresini girerek sorgulama yapabilirsiniz.

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan açıklamaYKS sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan açıklama
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