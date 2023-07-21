YKS TABAN PUANLARI 2023 TABLOSU: 2 senelik ve 4 yıllık üniversite YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

YKS taban puanları ve başarı sıralamaları için arama motorlarında yapılan sorgulamalar sürüyor. YKS sınav sonuçları 20 Temmuz tarihinde erişime açıldı. YKS tercih süreci için geri sayım sürerken adaylar YKS kontenjanları ve üniversite taban puanları ile başarı sıralamalarını merak ediyor. Birçok kişi internette "2023 YKS kontenjanları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. YKS başarı sıralamaları ve taban puanları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. 2023 yılı üniversite taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli olacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.

