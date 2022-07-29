YKS taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM 2022! YÖK Atlas ile 2, 4 yıllık lisans ve ön lisans bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

Üniversite tercih dönemi 27 Temmuz 2022 Çarşamba tarihinde başladı. YKS tercihlerini gerçekleştiren üniversite adayları taban puanları ve başarı sıralamaları araştırmalarına devam ediyor. Tercihler ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, YÖK Atlas tercih robotu ile istediğiniz puan türüne, üniversiteye veya lisans önlisans bölümlerine tüm ayrıntılarıyla ulaşabiliyor. İşte YÖK Atlas ile 2, 4 yıllık lisans ve ön lisans bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

2022 YKS TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI

2022 YKS tercih kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/tkilavuz27072022.pdf

2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Tablo-3:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo3_27072022.xls

Tablo-4:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo4_270720

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas tercih robotuyla son 4 yılın, 4 yıllık ve 2 yıllık üniversitelerin taban puanlarını ve başarı sıralamaları kolayca görme imkanı yer alıyor.

Yapmanız gereken tek şey YÖK'ün resmi sayfası olan https://yokatlas.yok.gov.tr/ adresine girerek tercih sihirbazı bölümünde lisans (4 yıllık) veya ön lisans

(2 yıllık) tercihler için belirlenen sayfalara tıklamanız ve sayısal, sözel ya da eşit ağırlık kısmından birini seçerek kolayca geçmiş yılların başarı sıralamalarını elde

YÖK Atlas tercih robotu: https://yokatlas.yok.gov.tr/tercih-sihirbazi-t4.php

YKS'DE BU YIL ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI ARTTI MI?

2021 yılında üniversite kontenjanları 1 milyon 38 bin 865 olarak belirlenmişti. Bu sene ise üniversitelerde toplam kontenjanların 22 bin 821 artırıldığı kaydedildi.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi ais.ösym.gov.tr üzerinden alınacak.

TYT ve AYT puanıyla tercih yapacak olan adayların 24 tercih hakkı olacak.



