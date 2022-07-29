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  4. YKS taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM 2022! YÖK Atlas ile 2, 4 yıllık lisans ve ön lisans bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

YKS taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM 2022! YÖK Atlas ile 2, 4 yıllık lisans ve ön lisans bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

29.07.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları, devam eden tercih süreciyle beraber araştırılmaya devam ediyor. Milyonlarca öğrenci YKS 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını araştırarak tercih listelerine ekliyorlar. ÖSYM ile üniversite tercihleri 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte YKS taban puanları...

YKS taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM 2022! YÖK Atlas ile 2, 4 yıllık lisans ve ön lisans bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

Üniversite tercih dönemi 27 Temmuz 2022 Çarşamba tarihinde başladı. YKS tercihlerini gerçekleştiren üniversite adayları taban puanları ve başarı sıralamaları araştırmalarına devam ediyor. Tercihler ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, YÖK Atlas tercih robotu ile istediğiniz puan türüne, üniversiteye veya lisans önlisans bölümlerine tüm ayrıntılarıyla ulaşabiliyor. İşte YÖK Atlas ile 2, 4 yıllık lisans ve ön lisans bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

2022 YKS TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI

2022 YKS tercih kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/tkilavuz27072022.pdf

2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Tablo-3:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo3_27072022.xls

Tablo-4:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo4_270720

Bilgisayar Programcılığı - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Turist Rehberliği - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Grafik Tasarımı - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Dış Ticaret - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
İlk ve Acil Yardım - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uçak Teknolojisi - (Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Anestezi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Aşçılık - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Eczane Hizmetleri - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Kimya Teknolojisi - (Gedik Meslek Yüksekokulu)  TYT
İç Mekan Tasarımı - (Meslek Yüksekokulu)  TYT

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ÜNİ

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Bölüm Puan Türü
Tıp - (Uluslararası Tıp Fakültesi)  SAY
Bilgisayar Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Matematik - (Fen Fakültesi)  SAY
İlahiyat - (İlahiyat Fakültesi)  SOZ
Endüstri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Fen Fakültesi)  SAY
Fizik - (Fen Fakültesi)  SAY
Karşılaştırmalı Edebiyat - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  DİL
Ekonomi - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)  SAY
Makine Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Pilotaj - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  SAY
Hukuk - (Hukuk Fakültesi (Burslu))  EA

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4yil

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas tercih robotuyla son 4 yılın, 4 yıllık ve 2 yıllık üniversitelerin taban puanlarını ve başarı sıralamaları kolayca görme imkanı yer alıyor.

Yapmanız gereken tek şey YÖK'ün resmi sayfası olan https://yokatlas.yok.gov.tr/ adresine girerek tercih sihirbazı bölümünde lisans (4 yıllık) veya ön lisans
(2 yıllık) tercihler için belirlenen sayfalara tıklamanız ve sayısal, sözel ya da eşit ağırlık kısmından birini seçerek kolayca geçmiş yılların başarı sıralamalarını elde

YÖK Atlas tercih robotu: https://yokatlas.yok.gov.tr/tercih-sihirbazi-t4.php

YKS'DE BU YIL ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI ARTTI MI?

2021 yılında üniversite kontenjanları 1 milyon 38 bin 865 olarak belirlenmişti. Bu sene ise üniversitelerde toplam kontenjanların 22 bin 821 artırıldığı kaydedildi.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi ais.ösym.gov.tr üzerinden alınacak.

TYT ve AYT puanıyla tercih yapacak olan adayların 24 tercih hakkı olacak.

yks

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